هجرة نينوى تباشر بصرف مبالغ الوجبة 13 من منحة العائدين

كشف معاون مدير دائرة الهجرة في محافظة نينوى عازم حازم، اليوم السبت، عن صرف ما تبقى من مبالغ منحة العائدين إلى المحافظة.

وقال حازم في تصريح لمراسلة (باسنيوز)، إن «الدائرة شرعت بتوزيع الوجبة الـ 13 للأسر العائدة إلى مناطق سكناها الأصلية قبل سيطرة داعش على مدينة الموصل».

وأضاف حازم،«بلغت حصة محافظة نينوى نحو 900 مستفيد من هذة المنحة التي أطلقتها وزارة الهجرة».

لافتا إلى أن «هناك وجبات أخرى ستطلق للعائدين من النزوح خلال الأيام القليلة المقبلة».

وكانت وزارة الهجرة والمهجرين، قد أعلنت الأربعاء الماضي، صرف الوجبة الثالثة عشرة من منحة المليون ونصف المليون دينار للنازحين العائدين من النزوح الطارئ، لستة مناطق.

وشملت الوجبة، وفق الوزارة، 6500 عائلة «بحسب الأسبقية والأولوية»، مبينة أن «المنحة تشمل النازحين العائدين من النزوح الطارئ إلى المناطق المحررة في محافظات نينوى، والأنبار، وصلاح الدين، وكركوك، وديالى، وحزام بغداد».