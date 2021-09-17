سبتمبر 17, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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مسرور بارزاني يبحث مع رئيس الجمهورية “انتخابات تشرين” وجملة قضايا

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فى :أخبار عــامة
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مسرور بارزاني يبحث مع رئيس الجمهورية “انتخابات تشرين” وجملة قضايا

 استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 17 أيلول (سبتمبر) 2021، رئيس جمهورية العراق برهم صالح.

وجرى خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات وتطورات الوضع في العراق والمنطقة، كما تم التأكيد على ضرورة حل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان بموجب الدستور.

وفي سياق آخر من الاجتماع، جرى التباحث حول الانتخابات العراقية المقبلة مع التشديد على أن تكون حرة ونزيهة وتضمن حقوق وتطلعات المكونات العراقية كافة، وتسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في العراق.

 

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