إقليم كوردستان: كورونا يحصد المزيد ويرفع “المؤشر الأحمر”

أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان الجمعة تسجيل 19 حالة وفاة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي إن مختبراتها سجلت في الفترة نفسها 1378 إصابة جديدة في عموم محافظات الإقليم الأربع.

وفيما يلي إجمالي أحدث إحصائية للموقف الوبائي في إقليم كوردستان

1. الفحوصات: (9815 فحصاً جديداً)

• (4022) أربيل

• (2204) السليمانية

• (3048) دهوك

• (142) حلبجة

• (270) كرميان

• (129) رابرين

2. الإصابات: (1378 إصابة جديدة)

• (325) أربيل

• (672) السليمانية

• (247) دهوك

• (41) حلبجة

• (64) كرميان

• (29) رابرين

3. حالات الشفاء: (1567 حالة)

• (750) أربيل

• (355) السليمانية

• (346) دهوك

• (35) حلبجة

• (58) كرميان

• (23) رابرين

4. الوفيات: (19 وفاة)

• (6) أربيل

• (4) السليمانية

• (5) دهوك

• (0) حلبجة

• (1) كرميان

• (3) رابرين

الإحصاءات العامة:

عدد المحجورين صحياً: 21871

الفحوصات: 3023439

الإصابات: 316933

حالات الشفاء: 282462

الراقدون: 28789

الوفيات: 5682