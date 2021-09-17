الجيش يعلن تفاصيل عملياته المشتركة مع البيشمركة بـ”مناطق التماس”

أعلنت قيادة العمليات المشتركة الجمعة عن تفاصيل العمليات المشتركة بين الجيش والبيشمركة في المناطق الخالية من تواجد القوات العسكرية على خط التماس مع إقليم كوردستان، وقالت إن العمليات تندرج في إطار “العمل المشترك”.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان إن “مراكز التنسيق المشترك باشرت بتنفيذ فعاليات مشتركة في المناطق الخالية من تواجد القطعات الأمنية الاتحادية والتي تقع بين القوات الاتحادية والبيشمركة لمنع حركة الإرهابيين وتنقلهم واستغلالهم الفراغات في هذه المناطق”.

وأضافت أن تنفيذ “الفعاليات المشتركة” بمناطق التماس مع إقليم كوردستان يأتي “ضمن إطار التنسيق والعمل المشترك في محاربة إرهاب داعش مع الأخذ بنظر الاعتبار أن هذه المناطق يجري العمل على إشغالها بقطعات مشتركة تابعة إلى الحكومة الاتحادية”.

وجاء في البيان “لا وجود لتغيير في مناطق انتشار وخطوط الصد بين الجيش العراقي والبيشمركة”.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني طالب مراراً بتفعيل مراكز التنسيق الأمني بين البيشمركة والجيش لمواجهة خطر الإرهاب وتحقيق الاستقرار في العراق.