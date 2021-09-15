مجلس وزراء إقليم كوردستان يقر “الخطة الإقليمية لحقوق الإنسان 2021-2025”

مسرور بارزاني: يجب ان تجري الحملات الانتخابية في أجواء سلمية ومدنية بعيدة عن التشهير والتسقيط

عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 15 سبتمبر/ أيلول ، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني.

وفي مستهل الاجتماع، سلط رئيس مجلس الوزراء الضوء على الاستعدادات الجارية للانتخابات النيابية العراقية، مشدداً على ضرورة أن تقام الحملات الانتخابية بأجواء سلمية ومدنية وبعيدة عن التشهير والتسقيط ، كما دعا ممثلي كوردستان في بغداد بهذه الانتخابات للدفاع عن المصالح العامة وحقوق شعب كوردستان ومستحقاته، ويجب أن يتحول الصراع والمنافسة بين الأحزاب والأطراف الكوردستانية إلى الدفاع عن القضايا الوطنية وحقوق شعب كوردستان.

وأكد مجلس الوزراء على أهمية الدور الحيادي للمؤسسات الإدارية والأمنية في حكومة إقليم كوردستان، فضلاً عن وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني لإنجاح العملية الانتخابية وفقاً للقانون، وبما يضمن أن يكون الدفاع عن الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان والمصالح العليا للشعب ، هدفاً رئيسياً لجميع الأحزاب والأطراف الكوردستانية.

الاجتماع ، شهد كذلك عرض وزير الداخلية ريبر أحمد والوزراء المعنيون، خطوات تنفيذ عدد من قرارات مجلس الوزراء والمتعلقة بحظر بطاقات (السيم كارت) من دون استمارات تسجيل، وكذلك التحقيق في جودة الدقيق (الطحين) المستورد من خارج إقليم كوردستان من حيث قيمته الغذائية وسلامته، وعلى ضوء ذلك شدد مجلس الوزراء على التنفيذ الفوري لتلك القرارات.

أما الفقرة الأخرى من الاجتماع، فكانت خاصة بالبت في مشروع (الخطة الإقليمية لحقوق الإنسان 2021 – 2025) والتي قدمت في الاجتماع السابق للمجلس، وعلى هذا الأساس وافق مجلس الوزراء على الخطة بالإجماع، ووجّه الوزارات والجهات المعنية بتنفيذها، ونوّه مجلس الوزراء إلى أن المضي قدماً في الخطة يجب أن يسهم في تعزيز حقوق الإنسان في الإقليم.

وفي ختام الاجتماع، قدم وزير الإعمار والإسكان دانا عبد الكريم مشروع (منهاج صندوق تطوير الطرق في إقليم كوردستان) والمُعد من قبل وزارة الإعمار والإسكان بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

وأكد مجلس الوزراء على أهمية تطوير الطرق ، وقرر أن تراجع الوزارات المعنية المشروع لإثرائه من الناحية القانونية والفنية والمالية خلال شهر واحد ، وذلك على ضوء الملاحظات ووجهات النظر التي قدمت إليه، لتحقيق أهدافه في دعم الوزارة بعملية تطوير مشاريع الطرق ووضع معايير مناسبة لتحقيق العدالة في توزيع مشاريع الإعمار والطرق على المحافظات والإدارات المستقلة وفقاً لاستحقاقاتها وذلك انطلاقاً من برنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة في حكومة إقليم كوردستان الذي يضع أهمية الطرق أولوية رئيسية.