استشهاد عنصرين من قوات البيشمركة بانفجار عبوة ناسفة في دهوك

استشهد عنصرين من قوات البيشمركة إثر انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة بعجلة تابعة للقوات في منطقة حدودية بمحافظة دهوك.

وبحسب معلومات أفاد بها جهاز مكافحة الإرهاب في صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، اليوم الأحد (15 أيلول 2021)، انفجرت: “قبل قليل عبوتان ناسفتان زرعوهما مقاتلو حزب العمال الكوردستاني بعجلة تابعة لقوات البيشمركة بين قريتي كاني توز ونيركي التابعين لناحية دينارتي”.

وأضاف البيان ان الانفجار أسفر عن “استشهاد عنصرين في قوات البيشمركة” .

رئيس أركان البيشمركة جمال أمينكي قال إن “فوج من قوات البيشمركة تعرض لانفجار، لكن لم تعرف الأضرار الناجمة عن الحادث حتى الآن”.

ومن جانبه، أوضح مدير ناحية دينارتي شعبان برواري لرووداو أنه “نعلم أن هناك انفجارين وقعا على الطريق الواصل بين قريتي كاني توز_ نقبي، ونحن متأكدون أن حزب العمال الكوردستاني هو المسؤول عن الهجوم، لكن لا نعلم الأضرار الناجمة بشكل دقيق حتى الآن”.

وأفاد مصدر مطلع في ناحية دينارتي لشبكة رووداو بأن “قوات البيشمركة تعرضت قبل قليل لانفجارين اثنين على الطريق الواصل بين قريتي كاني توز- نقبي، ومن ثم سمع دوي إطلاق رصاص، ما أدى إلى استشهاد عنصرين من قوات البيشمركة وإصابة عدد آخر”.

وفيما يتعلق بهوية الشهيدين، لم يفصح المصدر عن أسميهما، وذكر أنهما تابعان لقوات بيشمركة روج.