حكومة الاقليم تفصح بالارقام عن كميات وسعر البنزين المورد من بغداد

أفصحت حكومة اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، بالارقام عن كميات وسعر البنزين المورد من الحكومة الاتحادية في بغداد الى محطات تعبئة الوقود في الاقليم.

وقال المتحدث باسم حكومة كوردستان، جوتيار عادل في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في اربيل، إن “الحكومة الاتحادية تبيع لتر البنزين الواحد لاقليم كردستان بسعر 650 دينار عراقي”، مبيناً أن “20 ديناراً منها يذهب كأجور لنقله الى اقليم كوردستان ثم يضاف اليه 20 دينار أخرى كربح لاصحاب محطات الوقود ليصل السعر إلى 690 دينار للتر الواحد”.

واضاف، “نحن أكدنا اكثر من مرة أن احتياجات الاقليم للبنزين أكثر من ستة ملايين لتر يومياً”، مبيناً أن “الاقليم يشتري حالياً من بغداد مليون و80 ألف لتر يومياً”.

وتابع قائلاً إن “هذه الكمية ستؤثر على انخفاض السعر ولكن ليس بشكل كبير”، موضحاً أن “هذا القرار اتخذ من اجل نوعية البنزين لأن الاهم ان تكون ذات نوعية جيدة”، مؤكداً “سنحاول أن تكون الاسعار مستقرة خلال الفترة القادمة”.