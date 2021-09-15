سبتمبر 16, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

كوردستان تعرض تأمين الانتخابات في كركوك وتؤشر تحركات لداعش

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فى :أخبار عــامة
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كوردستان تعرض تأمين الانتخابات في كركوك وتؤشر تحركات لداعش

قدمت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عرضاً الى الحكومة الاتحادية في بغداد لتأمين الانتخابات المبكرة في محافظة كركوك، والمزمع اجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل.

وأكد المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في مؤتمر صحفي، “ضرورة عودة البيشمركة الى كركوك بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية في بغداد”، معللاً ذلك بأن “الانتخابات بحاجة الى اجواء هادئة وانه يجب ان توفر هذه الاجواء في كركوك لانجاح العملية الانتخابية”.

وشدد عادل على “وجوب وجود تنسيق عالي المستوى للسيطرة على تحركات داعش في المناطق الكوردستانية خارج الاقليم وحاليا هناك تنسيق جيد”.

وتعليقا على قصف مطار اربيل الدولي قال عادل، “نحن مع التحالف الدولي في تحقيق مستمر واذا حصلنا على أدلة ضد اي طرف قام بالقصف، فأن حكومة الاقليم سوف تتخذ معها الاجراءات اللازمة”.

واكد أن “حكومة الاقليم ستعمل دائما على المحافظة على امن واستقرار الاقليم”.

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