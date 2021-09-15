بريطانيا تُقدّم طلباً رسمياً للمشاركة في مشاريع إنتاج الكهرباء في إقليم كوردستان

وجه مدير التجارة في السفارة البريطانية في بغداد جيمس غاليغا، طلباً رسمياً إلى وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان لمشاركة شركات بلاده في مشاريع قطاع إنتاج الطاقة.

وذكرت وزارة كهرباء الإقليم في بيان اليوم الأربعاء أن غاليغا زار مقر الوزارة، واجتمع مع الوزير كمال محمد صالح، وقد طلب رسميا من الأخير السماح لشركات بلاده بالمشاركة في مشاريع الكهرباء في الإقليم، ولا سيما في مجال إنتاج الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية.

ووفقا للبيان فإن الوزير عرض خلال اللقاء عدداً من المشاريع المخطط لها والتي يمكن للشركات البريطانية الإستثمار في تنفيذها.

ويأتي طلب بريطانيا بعد أيام من افتتاح وزير الكهرباء مشروع إنتاج الطاقة الشمسية في مدرسة كامبرج الدولية في أربيل في الرابع من شهر أيلول/سبتمبر الجاري.