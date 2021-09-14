الرئيس بارزاني يستقبل قداسة البطريرك مار آوا الثالث بطريرك كنيسة المشرق الآشورية

استقبل الرئيس بارزاني في صلاح الدين اليوم الثلاثاء 14 أيلول (سبتمبر 2021) قداسة البطريرك مار آوا الثالث بطريرك كنيسة المشرق الآشورية في العالم والوفد المرافق له الذي تضمن عددا من كبار رجال الدين المسيحي في كنسية المشرق الاشورية.

وخلال اللقاء عبر البطريرك مار آوا الثالث عن عمق العلاقة التأريخية بين سلالة وشيوخ بارزان وكنيسة المشرق الآشورية مقدما شكره العميق للرئيس مسعود بارزاني لما يقدمه سيادته من دعم واسناد مستمر للحفاظ على التسامح والتعايش السلمي الموجود بين المكونات القومية والدينية في اقليم كوردستان.

ومن جانبه قدم الرئيس بارزاني تهانيه الحارة الى البطريرك مار آوا الثالث بطريرك كنيسة المشرق الآشورية وتمنى له النجاح في مهامه الديني المقدس معبرا عن سعادته بانتقال مقعد بطريرك كنيسة المشرق الآشورية الى مدينة أربيل.

كما أكد الرئيس بارزاني خلال اللقاء ان كوردستان موطن السلام والتسامح والتعايش السلمي لكافة المكونات الموجودة وعلى الجميع اغناء هذه الثقافة التسامحية اكثر.