سبتمبر 14, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

أكبر شركة طيران ألمانية تستأنف الرحلات مع إقليم كوردستان

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فى :أخبار عــامة
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أكبر شركة طيران ألمانية تستأنف الرحلات مع إقليم كوردستان

أعلن المدير العام لمطار أربيل الدولي أحمد هوشيار يوم الثلاثاء أن شركة “لوفتهانزا” أكبر شركة طيران ألمانية ستستأنف تسيير الرحلات الجوية مع إقليم كوردستان.

وقال هوشيار في تصريح عممه على وسائل الإعلام، إنه بعد توقف رحلاتها إلى إقليم كوردستان لمدة عام ونصف العام قررت “لوفتهانزا” رسميا البدء في تسيير الرحلات الجوية بين أربيل وفرانكفورت مرة أخرى ابتداء في 21 من هذا الشهر.

وأوضح أن الرحلات الجوية ستكون مباشرة، وبواقع رحلتين في يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع.

لوفتهانزا الألمانية ش.م.م. (بالألمانية: Lufthansa) هي أكبر شركة طيران ألمانية، وعند دمجها مع الشركات التابعة لها تكون أكبر شركة طيران في أوروبا من حيث عدد المسافرين وحجم أسطول الطائرات.

وتقوم بتشغيل رحلات إلى 18 وجهة محلية و197 وجهة دولية في 78 دولة عبر أفريقيا، الأمريكيتين، آسيا وأوروبا، مستخدمة أسطول مؤلف من أكثر 260 طائرة.

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