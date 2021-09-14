الحشد معلقاً على اتهامات اسرائيل: على الحكومة العراقية ابداء موقف صريح

رد الحشد الشعبي على الاتهامات الاسرائيلية بشأن تدريب إيران للعشرات من “الفصائل المُسلحة” من عدة دول في المنطقة على استخدام الطائرات المُسيرة.

وقال المتحدث باسم محور الشمال بالحشد الشعبي علي الحسيني، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الثلاثاء (14 أيلول 2021)، إن “الاتهامات الاسرائيلية ليست بالجديدة، لكون الحشد الشعبي أفشل كل مخططاتهم الصهيونية الأميركية”.

وأوضح أن “الحشد الشعبي جاء بفتوى من المرجعية الدينية، ومن الطبيعي أن تهم الصهاينة جاهزة لعدوهم اللدود”، عاداً اياها “اتهامات باطلة”.

الحسيني، طالب الحكومة العراقية ووزارة الخارجية بالرد على هذه الاتهامات، وأن يكون لها موقف منها، مستدركاً أن “السكوت الدائم وعدم الرد من قبل الحكومة العراقية، يجعل الصهاينة يوجهون الاتهامات بشكل دائم”.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اتهم إيران بتحويل قاعدة كاشان الجوية العسكرية بالقرب من مدينة أصفهان، إلى مركز تدريب العشرات من “الفصائل المُسلحة” من عدة دول في المنطقة على استخدام الطائرات المُسيرة في الحروب التي تخوضها.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في كلمة له خلال مشاركته، يوم الأحد الماضي، في مؤتمر عقده “المعهد الدولي لمكافحة الإرهاب” في المركز متعدد التخصصات في هرتسليا، إن “إيران تدرب عناصر على إطلاق طائرات بلا طيار في قاعدة كاشان شمالي محافظة أصفهان وسط البلاد”.

وتابع غانتس أن “إحدى الأدوات المهمة التي طورتها إيران هي منظومة الطائرات بلا طيار”، مضيفا أن “هذه القاعدة هي حجر الزاوية في منظومة تصدير الإرهاب الجوي الإيراني في المنطقة”.

وأردف أن “الإيرانيين يصنعون ويصدرون هذه الطائرات لأذرعهم الذين يعملون بالتنسيق معهم وبقيادة سلاح الجو التابع للحرس الثوري وفيلق القدس”، حسب قوله.