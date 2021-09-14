سبتمبر 14, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

طالبان تشكر العالم.. وتتحدث عن “قلب أميركا الكبير”

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فى :أخبار عــامة
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طالبان تشكر العالم.. وتتحدث عن “قلب أميركا الكبير”

شكرت طالبان، الثلاثاء، العالم على تعهدات بمئات ملايين الدولارات من المساعدات الطارئة لأفغانستان، وحضت الولايات المتحدة على إظهار “تعاطف” في تعاملاتها المستقبلية.

وقال وزير الخارجية في الحكومة الموقتة، أمير خان متقي، خلال مؤتمر صحفي إن الحركة ستنفق أموال المانحين بحكمة وتستخدمها لتخفيف الفقر.

وكان متقي يتحدث غداة إعلان الأمم المتحدة عن تعهدات بقيمة 1.2 مليار دولار من المساعدات لأفغانستان التي سيطرت عليها طالبان في 15 أغسطس.

وقال إن “الإمارة الإسلامية ستبذل كل ما بوسعها لإيصال هذه المساعدة إلى المحتاجين بكل شفافية”.

وشكر أيضا واشنطن على إظهار تقدير لطالبان بعد استكمال الانسحاب الأميركي، وإجلاء أكثر من 120 ألف شخص الشهر الماضي.

وقال إن “أميركا بلد كبير ويجب أن يكون قلبها كبيرا”، بحسب ما أوردت “فرانس برس”.

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