سبتمبر 14, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

التحالف: سيتم إسقاط أي مسيرة تحلق فوق مطار أربيل

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فى :أخبار عــامة
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التحالف: سيتم إسقاط أي مسيرة تحلق فوق مطار أربيل

أكد التحالف الدولي المناهض لداعش، اليوم الاثنين، أنه سيتم إسقاط أي طائرة مسيّرة تحلق فوق مطار أربيل، سواء كانت مهاجمة أم غير مهاجمة.

قائد قاعدة التحالف الدولي في مطار اربيل، الكولونيل سكوت ديسورميس

وقال قائد قاعدة التحالف الدولي في مطار أربيل، الكولونيل سكوت ديسورميس، إن «الطائرتين المسيرتين اللتان هاجمتا مطار أربيل في الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول الجاري، قد تم إسقاط إحداها خارج حدود المطار والأخرى داخله»، فيما أشار إلى أنه «لم يسفر الهجوم عن وقوع إصابات».

وأكد الكولونيل ديسورميس، أن «القوات الخاصة التابعة للحرس الوطني الأمريكي، من واجبها حماية مطار أربيل من مثل هذه الهجمات»، لافتاً إلى أنه «في نهاية هذا الشهر سيتم نصب نظام دفاعي لحماية قاعدة التحالف في مطار أربيل، وستنسحب القوات الخاصة الأمريكية بعد نصب النظام».

وأضاف «على الرغم من صعوبة نصب مثل هذا النظام الدفاعي في مطار مدني، إلا أنني متأكد من أننا سنتمكن من إسقاط كافة المسيرات من الآن فصاعداً».

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