سبتمبر 14, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

السليمانية .. اعتقال امرأة سرقت مصاغ النسوة بعد تخديرهن

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فى :أخبار عــامة
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السليمانية .. اعتقال امرأة سرقت مصاغ النسوة بعد تخديرهن

تمكنت مدیریة مكافحة اجرام السليمانية ، مكتب الشرق ، اليوم الثلاثاء، من اعتقال امرأة متهمة بسرقة مصاغ النسوة من المنازل بمحافظة السليمانية بعد تخديرهن .

وذكرت المديرية، في بيان نشرته عبر صفحتها على “فيس بوك”، “تمكن منتسبو مكافحة الإجرام من اعتقال امرأة تدعى (ج،خ، ت) من مواليد 1970 في السليمانية، بتهمة سرقة مصاغ النسوة في المنازل بعد تخديرهن”.

واشار البيان، “أنها كانت تستخدم الحيل وتدعي تقديم المساعدة للوصول إلى النساء اللاتي يعشن بمفردهن ويمتلكن مصوغات”.

وأضافت المديرية أنه ” تمت إحالة المتهمة إلى القضاء بحسب المادة 443 والتحقيقات لا تزال جارية معها”.

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