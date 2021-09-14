ارتفاع درجات الحرارة في العراق بدأ من هذا اليوم

تشير الأنواء الجوية، الثلاثاء، الى ارتفاع جديد في درجات الحرارة يشهده البلاد في الايام المقبلة، بدءا من الجمعة.



وذكر بيان لهيئة الانواء الجوية، اليوم الثلاثاء، (14 ايلول 2021)، أن “الطقس ليوم غد الأربعاء سيكون صحوا، ولا تغير في درجات الحرارة، وستكون درجات الحرارة في بغداد 40 درجة مئوية، فيما ستكون درجات الحرارة في محافظتي البصرة وميسان 43 درجة مئوية”.

وأضاف البيان، أن “الطقس ليوم الخميس سيكون صحوا، ولا تغيير في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، وتنشط نهارا الى (20-30) كم/س، ومدى الرؤية (8-10) کم في عموم البلاد”.

وأشار إلى أن “الطقس ليوم الجمعة سيكون صحوا، ولا تغير في درجات الحرارة، في المناطق الوسطى والشمالية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) کم/س، ومدى الرؤية (8-10) کم، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحوا ودرجات الحرارة ترتفع قليلا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) کم/س، تنشط نهارا خاصة في الأقسام الشرقية منها الى (30-40)كم/ س، مسببة تصاعد الغبار في بعض الأماكن ومدى الرؤية (8-10) كم، وفي الغبار (4-6) كم”.

واوضح البيان، أن “الطقس يوم السبت سيكون صحوا، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المناطق الوسطى والشمالية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) کم/س، ومدى الرؤية (8-10) كم، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحوا، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تنشط نهارا خاصة في الأقسام الشرقية منها الى (30-40) كم/س، مسببة تصاعد الغبار في بعض الاماكن ومدى الرؤية (8-10) كم وفي الغبار (4-6) كم”.