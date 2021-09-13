سبتمبر 13, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

بارزاني يبحث مع السفير البريطاني ملفي داعش والانتخابات

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فى :أخبار عــامة
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بارزاني يبحث مع السفير البريطاني ملفي داعش والانتخابات

بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الاثنين، مع ديفيد هنت القنصل العام البريطاني الجديد في اربيل، ملف عدة بينها الانتخابات العراقية المقبل.

وتمنى الطرفان بان تؤدي الانتخابات الى إجراء تغيير إيجابي وتحقيق تطلعات المواطنين، بحسب بيان لمكتب بارزاني.

وثمن الزعيم الكوردي دعم بريطانيا لقوات البيشمركة في الحرب ضد داعش.

من جانبه اكد القنصل البريطاني على استمرار دعم بلاده لاقليم كوردستان، والتطلع لتوسيع العلاقة مع الاقليم وتطويرها في مختلف المجالات.

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