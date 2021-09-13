محافظ أربيل: على الحكومة العراقية أن تكون أكثر جدية في تنفيذ الاتفاقية الأمنية

حمّل محافظ أربيل الفصائل المسلحة العراقية المسؤولية عن الهجمات على مطار أربيل، وقد أعلنت الفصائل المسلحة نفسها في وقت سابق مسؤوليتها عن الهجمات.

هجوم السبت (11 أيلول 2021) على مطار أربيل الدولي كان عن طريق طائرتين مسيرتين محملتين بمواد متفجرة، تمكنت قوات التحالف من إسقاطهما، والاختلاف هذه المرة هو في كون الطائرتين المسيرتين أكبر حجماً من سابقاتهما وكانتا تحملان كميات أكبر من المواد المتفجرة.

وأعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو أن “الهجوم لم يصب هدفه، ولم يبلغ المكان المقصود، ولم يخلف أضراراً معنوية ولا مادية في مكان إحباطه، نؤكد أن على الحكومة العراقية أن تكون أكثر جدية في تنفيذ الاتفاقية الأمنية المبرمة بينها وبين حكومة إقليم كوردستان، فالفراغ الأمني في المناطق الكوردستانية الواقعة خارج إدارة إقليم كوردستان هو الذي يتيح للفصائل الإرهابية الوصول إلى المدن”.

يتم استهداف مطار أربيل الدولي باستمرار بسبب وجود قاعدة لقوات التحالف الدولي للقضاء على داعش فيه.

رحلات الطيران ذهاباً وإياباً من وإلى مطار أربيل الدولي مستمرة بصورة طبيعية ولم يتم إلغاء أي رحلة، وشاشات العرض في المطار تبين مواعيد الرحلات من وإلى إسطنبول وفرانكفورت ودبي والدوحة وأنقرة في مواعيدها المقررة.

الهجوم أسفر فقط عن تأخير هبوط طائرة تابعة لخطوط فلاي أربيل الجوية لمدة 15 دقيقة فقط، لكن الهجمات أدت إلى ارتفاع تكاليف السلامة للخطوط الجوية ما أدى بالتالي إلى ارتفاع أسعار تذاكر السفر عبر مطار أربيل الدولي.

وأعلن مدير مطار أربيل الدولي، أحمد هوشيار: “لم يتم تأجيل أي رحلة، وقد كانت هناك 17 رحلة من ليلة أمس إلى اليوم، هذا الوضع دفع شركات تأمين الخطوط الجوية إلى رفع أسعار التأمين، وهذا يؤدي بالتالي إلى رفع أسعار تذاكر الطيران وخاصة للطائرات الأوروبية التي تؤجل أحياناً رحلاتها لمدد تتراوح بين يومين وأسبوع”.

تلوح ميليشيات مقربة من الحشد الشعبي وبصورة مستمرة باستهداف القوات الأميركية في العراق، في وقت تقرر فيه سحب كل القوات القتالية الأميركية من العراق بحلول نهاية السنة الحالية.

الهجوم الأخير هو السابع خلال سنة الذي يستهدف أربيل التي توجد في مطارها قاعدة لقوات التحالف الدولي للقضاء على داعش والقوات الأميركية جزء من قوات هذا التحالف.