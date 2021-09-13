السفير الامريكي لدى بغداد: الهجمات التي شهدتها أربيل تهديد لشعب العراق واستقرار البلاد

في مقابلة مع قناة “الحرة” اليوم الاثنين 13 أيلول 2021 قال السفير الأميركي لدى العراق، ماثيو تولر، إن “الحملة ضد تنظيم داعش ستدخل مرحلة جديدة بنهاية هذا العام”، مضيفا أن “أي نفوذ إيراني في العراق هو معاد للولايات المتحدة”، فيما أكد أن “الرئيس الامريكي جو بايدن قال إن أمن العراق هو أمن للشرق الأوسط”.

كما أكد السفير، الامريكي إن “القوات العراقية والبيشمركة ستتصدر الحملة ضد تنظيم داعش مع نهاية هذا العام”، مضيفا “دورنا هو تمكين القوات العراقية لضمان عدم عودة تنظيم داعش”.

وقال تولر إن “قوات الأمن العراقية والبيشمركة كانوا شركاء في هزيمة داعش لكن يجب أن يكون هناك تنسيق أقوى” بين الطرفين، مشيدا بـ”الأشياء الرائعة” التي أنجزت منذ 2014″ بفضل “التعاون الأميركي العراقي”.

وأكد تولر أن “انخراطنا في العراق يساعد في تطوير القوات العراقية وقوات البيشمركة”، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تقدم “المعلومات الاستخباراتية والمشورة للعراقيين”.

ودان السفير الامريكي الهجمات التي شهدتها أربيل مؤكدا أنها ” تهديد لشعب العراق واستقرار البلاد”، فيما قال إن “جيران العراق يريدون رؤية أنشطة الميليشيات المسلحة تحت مراقبة الحكومة العراقية”.