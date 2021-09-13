محافظ دهوك: 200 مشروع خدمي تنفذ حالياً في المحافظة

اعلن محافظ دهوك علي تتر ، اليوم الاثنين ، عن ان 200 مشروع خدمي هي في طور التنفيذ حالياً في المحافظة.

محافظ دهوك ، قال في مؤتمر صحفي ان من ضمن برنامج حكومة إقليم كوردستان إيصال وتوفير الخدمات لكل مناطق الإقليم ، وفي هذا الاطار تم الإعلان قبل أيام عن عدد من المشاريع في قضاء سيميل بكلفة 8 مليارات و565 مليون دينار.

المحافظ علي تتر ، أوضح ان 200 مشروع خدمي في طور التنفيذ حالياً ضمن حدود محافظة دهوك وتشمل مختلف القطاعات الخدمية والبنية التحتية .

وكان محافظ دهوك ، اعلن في مايو/أيار الماضي عن جملة مشاريع في المحافظة تشمل عدداً من القطاعات الخدمية.

موضحاً ، ان جملة مشاريع تشمل قطاعات التربية والكهرباء والطرق ستنفذ في مركز قضاء دهوك وناحیتی مانگیش وزاويتة وتشمل تمديد وتعبيد طرق قری جبلیة ومشاريع ماء وكهرباء .

وجاء الإعلان عن هذه المشاريع فيما كان محافظ دهوك قد أعلن في 12 نيسان / ابريل الماضي عن مشاريع بكلفة أكثر من 200 مليار دينار ضمن حدود المحافظة ، بعضها اكتمل تنفيذها والبعض منها قيد التنفيذ .

علي تتر ولدى افتتاحه طريق ذات سايدين الى معبد لالش ، أشار الى ان مشاريع بكلفة 200 مليار دينار هي الان قيد التنفيذ ضمن حدود المحافظة .

هذا فيما كان مدير عام الاستثمار في محافظة دهوك ، قال في الـ 20 من ابريل/ نيسان ، عن تنفيذ اكبر مشروع في مجال الصناعات الغذائية في المحافظة برأسمال اكثر من 70 مليار دينار .

كوردو احسان كان قد صرح لـ(باسنيوز) ان ” المشروع قيد التنفيذ على مساحة نحو 950 دونم وبرأسمال أكثر من 70 مليار دينار ، ومن المنتظر الانتهاء منه بالكامل خلال 10 سنوات” . لافتاً الى ان “المشروع هو الأكبر من نوعه على مستوى إقليم كوردستان والعراق” .

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، اعلن في 29 يوليو تنفيذ الماضي ، موافقته على استكمال مشروعين سكنيين في دهوك ، توقف العمل فيهما منذ سنوات.

مشروعي آرام ستي و هيژا ستي ، في محافظة دهوك ، كان العمل فيهما قد توقف من قبل المستثمرين القائمين على المشروعين قبل سنوات .

جاءت موافقة رئيس الحكومة بعد مطالب من قبل الحكومة المحلية في دهوك وهيئة الاستثمار ، كون المشروعين يصبان في صالح المواطنين من ذوي الدخل المحدود.