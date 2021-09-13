“بمحاضرات تعويضية وكمامات اجبارية”.. وزير تربية كوردستان يعلن انطلاق العام الدراسي

أعلن وزير تربية اقليم كوردستان آلان حمه سعيد، يوم الاثنين، بدء العام الدراسي في الاقليم غداً، مشيراً إلى دراسة تعويضية وفرض ارتداء الكمامات.

وقال الوزير في كلمة متلفزة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، إن “ابواب المدارس ستفتح يوم غد الثلاثاء، في عموم الاقليم من رياض الاطفال الى الابتدائية والمتوسطة والاعدادية والمعاهد”.

واشار إلى أن “هناك فترة ثلاثة اسابيع لتعويض الدورس التي فاتت على الطلبة خلال العام الماضي لمراحل 2 و3 و4 و5 و6 ابتدائي، ومراحل 8 و9 المتوسطة، ومرحلة 11 اعدادي لكون هذه المناهج تمثل سلسلة مترابطة مع بعضها”.

وبين أن “استخدام الكمامة سيكون اجبارياً، وسنوزع مليونين وخمسمائة الف كمامة مع 50 الف كارتون من المعقمات على المدارس”.

وأصدرت وزارة التربية في إقليم كوردستان، في وقت سابق اليوم الاثنين، ثمانية إجراءات وقائية من فيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

ونصت الإجراءات جميعها التي جاءت وفق وثيقة صادرة عن وزارة التربية، وحصلت عليها وكالة شفق نيوز، “الالتزام بارتداء الكمامات والمعقمات من قبل الكوادر التعليمية والطلبة والمواضبة على أخذ اللقاح من المراكز المخصصة من قبل الوزارة”.