مجدداً .. ايران تقصف مناطق حدودية داخل إقليم كوردستان

جددت المدفعية الإيرانية ، صباح اليوم الاثنين ، قصفها مناطق حدودية داخل إقليم كوردستان .

القصف الإيراني الذي بدأ الساعة الثامنة صباحاً استهدف ناحية سيدكان الحدودية التابعة لقضاء سوران (شمال شرق مدينة أربيل) ، والتي كانت خلال الفترات الماضية هدفاً للقصف الايراني المتكرر بحجة تواجد مقرات لاحزاب كوردية إيرانية معارضة.

وبحسب شهود عيان من المنطقة لـ(باسنيوز) فإن القصف استهدف مرتفعات بربزين في ناحية سيدكان .

وغالباً ما يلحق القصف أضراراً بممتلكات القرويين كما يسقط ضحايا في صفوف سكان القرى الحدودية الذين يضطرون للنزوح من مناطقهم نحو أخرى اكثر اماناً في عمق إقليم كوردستان .

وكان مدير ناحية سيدكان، احسان جلبي، قد أفاد يوم الخميس الماضي، بتعرض مناطق تابعة لقضاء سوران إلى قصف مدفعي إيراني.

مبيناً، ان 3 قرى ضمن حدود الناحية تعرضت لقصف مدفعي إيراني مكثف ، لافتاً الى ان القصف استهدف قرى تلان وبني رشكانين وبربزين ، بالإضافة لقرية ولاش ضمن حدود ناحية قسري .

جلبي كان قد أوضح لـ(باسنيوز) ان القصف لم يسفر عن خسائر بالأرواح ، لكن هناك مخاوف من تكراره.

مشيراً ، ان طائرات من دون طيار شوهدت خلال القصف في سماء المنطقة.

وكانت ايران قد هددت خلال الأيام القليلة الماضية بقصف مواقع لاحزاب وقوى معارضة لها تقول طهران انها تتخذ من المناطق الحدودية داخل إقليم كوردستان مواقع لها ، فيما اشارت هذه القوى بدورها الى انها تراعي تواجدها في إقليم كوردستان ولاتريد خلق مشاكل للإقليم ، ولكن اذا ما واصلت ايران اعتداءاتها فإنها قادرة على الرد على القوات الايرانية .