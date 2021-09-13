مفوضية الانتخابات في أربيل تعلن عن دورات تدريبية لموظفي يوم الاقتراع

أعلن فرع أربيل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن المسجلين كموظفين ليوم الاقتراع، سيشهدون دورات تدريبية تستغرق الواحدة منها ستة أيام.

وصرح معاون مدير فرع أربيل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، بوتان جاف، لشبكة رووداو الإعلامية: “تلقينا في الفترة الأخيرة الكثير من الرسائل والتعليقات، يسأل من خلالها المسجلون حول ما إذا كان المقبولون من المعلمين والموظفين فقط سيشهدون دورات تدريبية، لكننا نؤكد لهم أن كل الذين تمت الموافقة عليهم للعمل كموظفين في يوم الاقتراع، سيخوضون تدريبات”.

وفي جانب آخر من تصريحاته، أشار بوتان جاف إلى أنه “بسبب كون العدد كبيراً، سيتم تدريب هؤلاء الموظفين على ثلاث وجبات، وقد بدأت الدورة التدريبية الأولى، وستبدأ الثانية والثالثة قريباً”.

وجاء في توضيح صدر أمس الأحد (12 أيلول 2021) عن مكتب فرع أربيل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق: “في الأيام القادمة وفي إطار الدورتين الثانية والثالثة، سنتصل بالأشخاص الذين فازوا في القرعة، وهم من الخريجين (أكملوا الدراسة الإعدادية والجامعية) ولم يتم تعيينهم وكذلك طلبة الجامعات والمعاهد”.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أنه لانتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2021، سيتم تعيين قسم من خريجي الإعدادية والجامعات والمعاهد من الذين لم يتعينوا، كموظفين لدى المفوضية.

ومن المقرّر إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في العراق، في 10 تشرين الأول 2021 المقبل، حيث ستتم عملية التصويت في جميع أنحاء العراق وإقليم كوردستان.

يذكر أن المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات أشارت إلى أن عدد الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، يبلغ 24 مليوناً و29 ألفاً و927 شخصاً.

وقامت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بدعوة سفارات ومنظمات أجنبية لمراقبة العملية الانتخابية المقبلة.