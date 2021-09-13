اكثر من 500 مراقب دولي وعربي يصلون العراق لمراقبة الانتخابات

كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، الاثنين ، بأن أكثر من 500 مراقب دولي وعربي سيصلون الى البلاد قريباً، لمراقبة الانتخابات خلال يوم الاقتراع في العاشر من شهر تشرين الأول.

وأكد الهنداوي، الاستعداد لاستقبال قرابة 500 مراقب دولي وعربي بواقع 130 مراقبا من الأمم المتحدة، ومثل هذا العدد من الاتحاد الاوروبي, فضلا عن مراقبين من الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي, ومراقبين من دول أخرى، من بينها روسيا التي أبدت الرغبة بإرسال مراقبين خلال الانتخابات المقبلة.

واضاف، ان”مهام الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين ستقتصر فقط على مراقبة العملية الانتخابية في يوم الاقتراع، وتقييم عملية التصويت حصراً”، معرباً عن أمله بإجراء “عملية انتخابية تكون أفضل من باقي الانتخابات السابقة من حيث تلافي الخروقات والتزوير وتوفير متطلبات الأمان والتكنولوجيا العالية”.