سبتمبر 13, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

إيطاليا تمد العراق بشحنة من لقاحات “كوفاكس”

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فى :أخبار عــامة
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إيطاليا تمد العراق بشحنة من لقاحات “كوفاكس”

أعلنت السلطات الصحية العراقية الأحد وصول شحنة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا مقدمة من إيطاليا عن طريق برنامج (كوفاكس) العالمي.

وقالت وزارة الصحة العراقية في بيان إن طائرة محملة بأكثر من 100 ألف جرعة من اللقاح قد وصلت إلى مطار بغداد مقدمة من الجانب الإيطالي.

ورفع العراق حظر التجول وخفف القيود في عموم البلاد مع تزايد إقبال السكان على اللقاحات وسط موجة وبائية تفشت ولا سيما بسلالات الفيروس المتحورة.

وسجل العراق حتى الآن 1950765 إصابة مؤكدة بكورونا بينهم 21496 وفاة.

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