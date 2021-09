‘أنقذ حياة عسكريين 10 مرات’.. ما قصة المترجم الافغاني الذي التحق بالشرطة ‏الأميركية؟

استطاع المهاجر الأفغاني “مبارك” أن يجد “الفرصة” في أميركا، ويأمل أن ‏يستطيع 33 من أقاربه هاجروا أيضا بفضل جهود أًصدقائه الأميركيين أن يستغلوا ‏‏”الفرص” التي تتيحها الولايات المتحدة.‏‎

‎”‎مبارك” وهو الاسم الأخير لأفغاني عمل مترجما مع قوات التحالف في أفغانستان ‏قبل أن يشق طريقه إلى الولايات المتحدة، ويحصل على الجنسية الأميركية، ‏ويلتحق بمكتب شريف (رئيس الشرطة) بمقاطعة ساراسوتا في فلوريدا ويصبح أحد ‏نواب المكتب‎.‎

الأفغاني المهاجر جاءت قصته في تقرير لموقع شبكة “فوكس نيوز”، التي رفضت ‏الإفصاح عن اسمه الأول خوفا على من تبقى من أفراد عائلته الذين لا يزالون ‏يعيشون في أفغانستان، ونشر حساب شريف المقاطعة على تويتر صورا له مع ‏آخرين في المكتب، وجاء في التغريدة: “نشعر بالفخر” على التحاقه بالخدمة:‏

كان “مبارك” يعمل جنبا إلى جنب مع الكولونيل في مشاة البحرية الأميركية، ‏راندي هوفمان، العضو ضمن فريق العمليات الخاصة الذي توجه إلى أفغانستان بعد ‏أحداث 11 سبتمبر 2001. قال عنه الكولونيل إنه “أحد أفضل الرجال” الذي عمل ‏معه على الإطلاق‎.‎

أنقذ مبارك حياة العقيد هوفمان “وجميع القوات الخاصة الأفغانية والقوات الخاصة ‏العسكرية الأميركية الأخرى 10 مرات على الأقل” أثناء عمله كمترجم بسبب ‏قرارته “الصائبة”. ويعني بذلك أنه “اتخذ قرارات يومية في مناسبات محددة منعتني ‏وأفراداً آخرين من الذهاب إلى منطقة كان من الممكن أن نقتل فيها‎”.‎

وبالإضافة إلى “مهاراته الجيدة جدا في اللغة الإنكليزية”، شعر الكولونيل أنه “كانت ‏له قيمة أكبر بكثير في عمله‎”.‎

مبارك، المولود في شمال أفغانستان، قال لشبكة فوكس نيوز: “شجعني والدي ‏وشقيقي الآخر على التواصل مع قوات التحالف، وتحديدا الأميركيين، وعرض ‏مساعدتهم من خلال الترجمة”، وبعد العمل معهم، عامله الجيش الأميركي “تماما ‏مثل باقي أعضاء الفريق‎”.‎

هاجر مبارك إلى الولايات المتحدة، في عام 2009، بتأشيرة هجرة خاصة بعد ‏خدمته في الجيش الأميركي‎. ‎

وهناك، كان يعمل في الليل ويدرس بالنهار، وحصل على الشهادات الجامعية ‏الواحدة تلو الأخرى، ثم قرر مواصلة العمل في الخدمة‎.

We are proud to introduce our own Deputy Mubarak, a former Afghan interpreter & combat linguist for U.S. Special Forces & @USMC.

With support from Sheriff Hoffman, 33 of Mubarak's family members who were in imminent danger from Taliban retribution, are on US soil today.

