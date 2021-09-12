نيجيرفان بارزاني والسفير السعودي يؤكدان أهمية وجود تفاهم لحل المشاكل بالمنطقة

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، والسفير السعودي لدى العراق عبدالعزيز الشمري، على أهمية وجود تفاهم لحل المشاكل بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني سفير المملكة العربية السعودية في العراق عبدالعزيز الشمري، اليوم الأحد (12 أيلول 2021)، في أربيل.

وحسب بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، فأن الشمري “نقل في اجتماع، تحيات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد محمد بن سلمان، إلى الرئيس نيجيرفان بارزاني”.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع “سبل تعزيز علاقات العراق وإقليم كوردستان مع المملكة العربية السعودية، وأوضاع العراق والمنطقة بصورة عامة، والحرب على الإرهاب وتهديدات داعش، ومجموعة قضايا تهم الجانبين”.

وأشار السفير السعودي إلى “دعم ومساندة بلاده لاستقرار العراق والمنطقة عامة”.

الجانبان أكدا على “أهمية وجود تفاهم ورؤية مشتركة لحل المشاكل وحفظ الاستقرار في المنطقة”.