السعودية تؤكد أهمية كوردستان في استقرار المنطقة وتبدي رغبتها بتنمية الاستثمارات في الإقليم

مسرور بارزاني يستقبل السفير السعودي لدى العراق

أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، أهمية إقليم كوردستان في استقرار المنطقة، معربة عن رغبتها بتنمية الاستثمارات في الإقليم.

واستقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، سفير المملكة العربية السعودية لدى العراق عبد العزيز الشمري.

ووفق بيان لحكومة الإقليم، فقد جرى في اللقاء، التباحث حول الوضع العام في العراق والمنطقة، فضلاً عن العلاقات بين إقليم كوردستان والمملكة العربية السعودية.

وأكد سفير المملكة العربية السعودية على أهمية تعزيز علاقات بلاده مع إقليم كوردستان، ولا سيما تنمية الاستثمارات السعودية في إقليم كوردستان، كذلك أشار إلى أن المملكة العربية السعودية تنظر باهتمام بالغ إلى دور الإقليم عاملاً فاعلاً لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

هذا وأعرب رئيس الحكومة عن استعداد إقليم كوردستان لتعزيز العلاقات الشاملة مع المملكة العربية السعودية والتنسيق من أجل توطيد أواصر الصداقة بين الجانبين.