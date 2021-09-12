رئاسة البرلمان العراقي توجه نداء للحكومة بشأن الهجوم على مطار أربيل

وجه نائب رئيس مجلس النواب العراقي، بشير حـداد، اليوم الاحد، نداءً للحكومة الاتحادية بشأن الهجوم الذي استهدف مطار أربيل الدولي بواسطة طائرتين مسيّرتين ليلة امس، مشدداً على ان محاولة تكرار الهجمات على أربيل تستدعي وقفة جادة من الحكومة، وتعاوناً أمنياً بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان.

وذكر نائب رئيس مجلس النواب العراقي، في بيان: “ندين المحاولات اليائسة من المجاميع الإرهابية والجهات المجهولة التي تتعمد إستهداف أربيل عاصمة أقليم كوردستان العراق”.

وأكد حداد، بحسب البيان، أن “هذه الإعتداءات المتكررة هي بدافع زعزعة الأمن والإستقرار في عموم البلاد وتجاوز على السيادة الوطنية”.

واضاف:” ان تكرار الهجمات على اربيل يستدعي وقفة جادة من الحكومة الاتحادية، وتعاونا امنيا بين الحكومة الاتحادية والاقليم”.

مشيرا الى انه ” يجب مواجهة التحديات الامنية والكشف عن الجهات التي تقف وراءها ومحاسبة كل من يحاول التطاول على ارض وسماء الاقليم ، ووضع حد نهائي لتلك الهجمات والاعتداءات الارهابية”.

واستهدف هجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين مطار أربيل الدولي، ليلة أمس، دون أن يسفر الهجوم عن أية إصابات.