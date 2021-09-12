سبتمبر 13, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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كوردستان تسجل 17 وفاة و1214 إصابة بـ «كورونا» خلال اليوم الماضي

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فى :أخبار عــامة
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كوردستان تسجل 17 وفاة و1214 إصابة بـ «كورونا» خلال اليوم الماضي

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، تسجيل (17) وفاة و(1214) إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان إنها أجرت خلال اليوم الماضي (9215) فحص «كورونا» على مستوى إقليم كوردستان، وبموجبها تم تسجيل (1214) إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، (485) منها في محافظة أربيل، (546) في محافظة السليمانية، (130) في محافظة دهوك، (19) في محافظة حلبجة، (34) في إدارة گرميان، و(0) في إدارة راپرين.

وأشارت الوزارة إلى تماثل (1380) مصاباً للشفاء خلال اليوم المنصرم، (750) منهم في محافظة أربيل، (273) في محافظة السليمانية، (254) في محافظة دهوك، (30) في محافظة حلبجة، (60) في إدارة گرميان، و(10) في إدارة راپرين.

وأكدت الوزارة تسجيل (17) حالة وفاة بسبب الفيروس خلال اليوم الماضي، (6) في محافظة أربيل و(1) في محافظة السليمانية، (5) في محافظة دهوك، (3) في محافظة حلبجة، (0) في إدارة گرميان، (2) في إدارة راپرين.

وبلغ عدد المصابين الكلي بفيروس «كورونا» المستجد في الإقليم (310550) مصاباً، تماثل (274804) مصاباً منهم للشفاء التام، وبقي (30149) مصاباً في المشافي يتلقون العلاج، فيما توفي منهم (5597) شخصاً.

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