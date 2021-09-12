بمشاركة عشرات الشركات.. لقاء تجاري بين إقليم كوردستان وتركيا في دهوك

احتضنت مدينة دهوك في إقليم كوردستان، يوم الأحد، ملتقى تجاريا بين غرفة تجارة وصناعة المحافظة واتحاد رجال الاعمال والصناعة الدولي التركي.

وقال اياد حسن رئيس غرفة تجارة وصناعة دهوك لوكالة شفق نيوز، إن “الملتقى شارك فيه محافظ دهوك وعدد من رجال الاعمال والتجار من كوردستان وتركيا”.

واضاف أن “الملتقى يهدف الى تعزيز العلاقات التجارية بين اقليم كوردستان وتركيا وإزالة المعوقات التي تواجه التجارة وعقد علاقات وشراكات بين تجار المنطقة وتجار تركيا”.

وشاركت 40 شركة تركية وكوردستانية اضافة الى رجال اعمال في هذا الملتقى الذي عقد بين غرفة تجارة دهوك واتحاد رجال الاعمال التركي الدولي.