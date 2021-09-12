مخمور.. داعشي يقتل أباه الذي ينتمي إلى الحشد الشعبي

أعلن مصدر رفيع في الجيش العراقي لشبكة رووداو الإعلامية عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة تسعة في قرية تابعة لقضاء مخمور، وأن أحد القتلى والذي كان من عناصر الحشد الشعبي قتل على يد ابنه الداعشي.

وقال المصدر إنه في الساعة 01:00 من يوم السبت (11 أيلول 2021) قام أحد مسلحي داعش بقتل والده وإصابة أحد إخوته في قرية (خطاب) التابعة لناحية قراج بقضاء مخمور، وكان داعش قد كلف مسلحه هذا بتنفيذ تلك العملية، وأن العملية أدت فيما بعد إلى مقتل ثلاثة أشخاص آخرين وجرح ثمانية.

وعن تفاصيل الحادث، قال المصدر في تصريح أدلى به اليوم الأحد (12 أيلول 2021) لشبكة رووداو الإعلامية: “بهدف الانتقام، انطلق أقارب الضحية من قرية (حاجي علي) لكن عبوة مزروعة على الطريق انفجرت فيهم وقتلت ثلاثة منهم وجرحت ثمانية”.

وأشار المصدر إلى أن “القتلى هم كل من: فتحي سرهيد اللهيبي، نقيب في مركز شرطة النور، محمد فتحي سرهيد اللهيبي، مهندس في وزارة الكهرباء، عبدالستار جاسم محمد اللهيبي، منتسب في الحشد الشعبي، وشاکر محمود أحمد”.

في الفترة الأخيرة، باتت لمسلحي داعش نشاطات مكثفة في قضاءي مخمور والقيارة في محافظة نينوى، فخلال أقل من شهرين نفذوا أكثر من عشر عمليات وقتلوا أكثر من عشرة أشخاص، إضافة إلى عدد من الجرحى.

وأشار المصدر إلى أن داعش يستفيد من جغرافيا المنطقة في تنفيذ عملياته، وقد تم تشكيل لواءين مشتركين من الجيش العراقي والبيشمركة من المقرر أن يباشرا مهامهما المشتركة قريباً، ويقول مسؤولون في وزارة شؤون البيشمركة إن مخمور وأطرافها هي من المناطق التي ستنشر فيها قوات اللواءين.