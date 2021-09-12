نينوى تسجل اول وفاة بالحمى النزفية

أعلن قاممقام الموصل زهير الاعرجي، تسجيل أول حالة وفاة بالحمى النزفية في محافظة نينوى.

وقال الاعرجي، إنه تم تسجيل أول حالة وفاة بالحمى النزفية في المحافظة، عبر جزار من اهالي الموصل”.

وأوضح أن “الحمى النزفية انتقلت اليه بعدوى من احدى المواشي المصابة بالحمى”، مردفاً أنه “وبعد ادخاله المستشفى والتأكد من من اصابته بالحمى النزفية، قامت الجهات المعنية بحجر الملامسين له، وتعفير اماكن تواجده سواء في البيت أو محل القصابة، وحتى المحال المجاورة لقصابته”.

الأعرجي لفت الى أن “الجهات المعنية قامت بمتابعة مصدر المواشي في محل قصابة الجزار المتوفي جراء الحمى النزفية”.

يذكر أن الحمَّى النزفية الفيروسية هي أمراض مُعدية يمكن أن تتسبب في الإصابة بعلة شديدة تهدد الحياة.

كما يمكن أن تتسبب في تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة، ما يجعلها تسرِّب، ويمكن أن تعوق قدرة الدم على التجلط.

وعادةً لا يكون النَّزيف الداخلي الذي ينتج عن هذه الحالة مهددًا للحياة، لكن الأمراض نفسها يمكن أن تعرِّض الحياة للخطر.

وتشمل بعض أنواع الحمَّى النزفية الفيروسية حمَّى الضنك، حمَّى الإيبولا، حمَّى لاسا، حمَّى ماربورغ، الحمَّى الصفراء.

وتنتشر هذه الأمراض غالباً في المناطق الاستوائية من العالم.

تجدُر الإشارة إلى أنه لا يوجد علاج لأنواع الحمى النزفية الفيروسية، ولكن توجد لقاحات لعدد قليل منها.

وتنتشر الحمى النزفية الفيروسية بلدغات الحشرات المصابة بالعدوى كالبعوض والقراد، أو عن طريق مخالطة الحيوانات المصابة أثناء ذبحها من دون استخدام الملابس الواقية والنظارات، وكذلك عبر تعرض الجروح لدم مصاب أو سوائل الجسم الأخرى كاللعاب.