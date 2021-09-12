القنصل البريطاني يؤكد مساندة بلاده لإقليم كوردستان

أكد القنصل العام البريطاني الجديد في إقليم كوردستان ديفد هنت، مساندة بلاده، لاقليم كوردستان.

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس اقليم كوردستان، اليوم الأحد، أن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، استقبل صباح اليوم ديفد هنت القنصل العام البريطاني الجديد في إقليم كوردستان.

وأكد الجانبان على تقوية العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون والشراكة بين إقليم كوردستان والمملكة المتحدة.

القنصل العام البريطاني أوضح أن لديه مخططاً وبرنامجاً مكثفين لتعزيز علاقات بلاده مع إقليم كوردستان سيعمل هو وفريقه على تنفيذه، كما أكد التزام المملكة المتحدة بمواصلة مساندتها لإقليم كوردستان والعراق واستقرارهما وأشاد بتعاون وتنسيق وزارة شؤون البيشمركة بحكومة إقليم كوردستان مع وزارة الدفاع البريطانية.

العمل على توسيع مجالات التجارة وتشغيل رؤوس الأموال ونشاطات القطاع الخاص بين الجانبين، أوضاع إقليم كوردستان والعراق عامة، مشاكل أربيل – بغداد، أحدث تطورات الحرب على الإرهاب ومخاطر عودة داعش للبروز، الانتخابات العراقية المقبلة، التطورات في المنطقة ومجموعة قضايا تحظى بالاهتمام المشترك، شكلت محوراً آخر للقاء، وفقاً للبيان.