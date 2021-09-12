التربية العراقية تضيف مادة حقوق الانسان الى مناهجها

اعلنت وزارة التربية العراقية، اضافة مادة حقوق الانسان الى مناهج الصف الخامس الابتدائي صعودا بالتنسيق مع المجلس الثقافي البريطاني خلال العام الدراسي الجديد.

وقالت المشرفة في مديرية الاشراف التربوي، في الوزارة آمال عبد الصمد، ان “الوزارة تسعى الى بناء طالب ملتزم ومتفاعل بايجابية مع مستجدات الحياة من خلال تضمين مواد لحقوق الانسان في المناهج الدراسية كافة، ليتم تدريسها خلال العام الدراسي الجديد 2021 – 2022”.

واضافت ان “الوزارة والمجلس الثقافي البريطاني قاما بتهيئة المناهج المطبوعة الخاصة بالمراحل المستهدفة، وتم عقد ورشة عمل في اربيل لمناقشة دليل المعلم لتدريس هذه المواد والتدريب على دليل جائزة المدرسة لحقوق الانسان المتعلقة بحل بعض المشكلات بين الطلبة او التلاميذ مثل التنمر والتثقيف بحق التعليم والشعور بحرية التعبير وتبادل وجهات النظر واحترام الاخر”.

واوضحت عبد الصمد ان هذه الخطوة جاءت ضمن برنامج بناء القدرات في التعليم الابتدائي والثانوي، وهو احد الاجراءات التي تعتمدها الوزارة للتواصل لبناء قدرات الطلبة والملاكات التربوية”.

بدوره، قال مدير مشروع بناء القدرات في التعليم الابتدائي والثانوي بالمجلس الثقافي البريطاني عمار طارق ان “مادة حقوق الانسان ستضمن بالمناهج الدراسية بداية من الصف الخامس الابتدائي صعودا”.

وبين ان “المجلس يدعم العملية التعليمية من خلال اقامة ورش عمل وتنفيذ البرامج التي تخدم الطلبة ضمن برنامج شراكة وتعاون مع وزارة التربية وتمويل من الاتحاد الاوروبي ويتحمل المجلس جزءا من هذا التمويل”.

واكد طارق ان “تدريس ثقافة حقوق الانسان مهمة في تربية الاجيال الجديدة على معرفة حقوقهم وواجباتهم، لافتا الى “اعداد خطة لاقامة سبع ورش خاصة بحقوق الانسان يشارك فيها 160 مدربا و 80 مدرسا لاعدادهم للمرحلة المقبلة ليكونوا مدربين لباقي المدارس”.