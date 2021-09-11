الحزب الديمقراطي الكوردستاني يطلق حملته الانتخابية بحضور الرئيس بارزاني

أطلق الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم السبت، حملته الدعائية الخاصة بالانتخابات المبكرة لمجلس النواب العراقي التي ستجرى في 10 سبتمبر / تشرين الأول المقبل.

ويشارك كل من الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وأعضاء المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني وعدد آخر من المسؤولين والكوادر في مراسم إطلاق الحملة بمدينة أربيل.

خسرو گوران، مسؤول مؤسسة الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني أفاد لـ (باسنيوز) «اليوم يطلق الديمقراطي الكوردستاني، في مراسم بالعاصمة أربيل يحضرها أعضاء المكتب السياسي وأعضاء قيادة الحزب، حملته الدعائية الانتخابية».

وأضاف «بسبب وباء كوردستان، وحرصاً من الديمقراطي الكوردستاني على سلامة كوادره وأنصاره ومؤيديه، ستطلق الحملة بدون حضور جماهيري».

وقال: «للديمقراطي الكوردستاني 51 مرشح عن 31 دائرة في 11 محافظة».

https://www.facebook.com/watch/?v=870653317157239

ويشارك الديمقراطي الكوردستاني بمرشحين للانتخابات في محافظات أربيل ودهوك والسليمانية وكركوك ونينوى وديالى وصلاح الدين وبغداد والأنبار وكربلاء وواسط.

وفي الانتخابات السابقة التي أجريت في 12 أيار 2018، حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 26 مقعداً في مجلس النواب العراقي، ليكون الحزب الأول الذي يفوز بأكبر عدد من المقاعد.

وفيما يلي اسماء مرشي الحزب: