كوردستان تسجل 20 وفاة وأكثر من 600 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم السبت، تسجيل 20 حالة وفاة وأكثر من 600 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في الموقف الوبائي اليومي للاقليم، إن مختبراتها في عموم كوردستان اجرت خلال 24 ساعة الماضية، 6579 فحصاً مختبراً، مشيرة الى تسجيل 606 اصابات مؤكدة جديدة توزعت في أربيل 106 اصابات، السليمانية 53 إصابة، دهوك 423 إصابة، رابرين 24 إصابة.

وبحسب البيان فقد بلغت حالات الوفاة 20 حالة توزعت، في اربيل 12 حالة وفاة، السليمانية حالتي وفاة، دهوك ثلاث حالات وفاة، حلبجة حالة وفاة واحدة، كرميان حالتي وفاة، لافتة في ذات الوقت الى تماثل 1461 مريضاً الى الشفاء التام.