ترتيب الجواز العراقي للربع الثالث من عام 2021

احتل الجواز العراقي المرتبة قبل الاخيرة في ترتيب جوازات السفر العالمي، فيما احتل الجواز الياباني المرتبة الاولى باقوى جواز بالعالم في الربع الثالث عام 2021.

وحسب تصنيف شركة الاستشارات السويسرية “Henley & Partners” للربع الثالث من عام 2021 فقد احتل العراق المرتبة قبل الاخيرة في جوازات السفر بناء على مؤشر حرية التنقل بحصوله على 28 فيزة حرة فقط يسبقه الجواز السوري بـ 29 فيزة حرة، والباكستاني بـ 32 فيزة حرة، فيما حل الجواز الأفغاني بالمرتبة الاخيرة بحصولها على 27 فيزة حرة.

واضافت ان الجواز الياباني حصل على المرتبة الاولى عالميا بحصوله على 193 فيزة حرة يليه الجواز السنغافوري بحصوله على 192 فيزة حرة، ومن ثم جاء الجواز الالماني والجواز الكوري الجنوبي بالمرتبة الثالثة بحصولهما على 191 فيزة حرة.

وفي العالم العربي، تتخذ الإمارات أفضل مكانة في القائمة وتحتل المرتبة الأولى عربيا بـ 175 فيزة حرة، متقدمة على قطر التي جاءت ثانيا عربيا بـ 97 فيزة حرة والبحرين ثالثا بـ 83 فيزة حرة، والسعودية رابعا بـ 79 فيزة.