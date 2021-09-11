بعد ضغوط مسرور بارزاني.. محافظ حلبجة يشارك باجتماع لمحافظي العراق في بغداد

يجري اليوم في العاصمة العراقية بغداد اجتماع لكافة محافظي العراق مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وبضغوط من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يشارك محافظ حلبجة في هذا الاجتماع.

ووفق المعلومات الواردة لـ (باسنيوز) من مصدر مطلع، فإنه من المقرر أن يجري اليوم السبت اجتماع لكافة محافظي العراقي مع الكاظمي، لبحث الاستعدادات للانتخابات البرلمانية القادمة.

وأشار المصدر، إلى أنه في البداية كان من المقرر ألاّ يشارك محافظ حلبجة في الاجتماع، إلا أن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني كان له موقف حاسم حيال الموضوع، وحذّر من أنه في حال عدم حضور محافظ حلبجة، لن يشارك محافظي أربيل والسليمانية ودهوك في الاجتماع أيضاً.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها (باسنيوز)، فقد تقرر حضور محافظي محافظات إقليم كوردستان الأربع في الاجتماع بعد موقف رئيس الحكومة هذا.

ومحافظة حلبجة هي إحدى محافظات إقليم كوردستان والعراق، ومركزها مدينة حلبجة. وأصدرت حكومة إقليم كوردستان في 13 آذار 2014، وقبل أيام من سنوية قصف المدينة بالأسلحة الكيماوية، قراراً رسمياً بتحويل حلبجة إلى محافظة، لكن بغداد ترفض حتى الآن وبحجج مختلفة التعامل مع حلبجة كمحافظة.