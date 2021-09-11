الموصل: توزيع 3600 قطعة أرض سكنية بين ذوي الشهداء و الصحافيين

وكالات/ أعلنت بلدية مدينة الموصل، السبت، عن توزيع 3600 قطعة أرض سكنية بين ذوي الشهداء و الصحافيين في مدينة المدينة.

وقال مدير بلدية الموصل عبد الستار الحبو في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” ان ” بلدية الموصل انتهت من فرز وتخصيص 3600 أرض سكنية وزعت بين عوائل الشهداء والصحافيين ممن لم يتسن لهم استلام اراض سكنية ضمن الوجبات التي خصصت ووزعت خلال الاشهر او السنوات الماضية”.

وأضاف الحبو، أن”التوزيع خضع الى قرعة اجرتها بلدية نينوى باشراف لجنة توزيع الاراضي في المحافظة”.

ولفت الى ان” بلدية للموصل بصدد توزيع قطع اراض سكنية ضمن الوجبتين الرابعة والخامسة بين ذوي ضحايا ارهاب داعش بعد انتهاء عملية التخصيص والفرز خلال الايام المقبلة في مدينة الموصل”.