بعد توقفه منذ العام 2014.. دهوك تستأنف العمل بسد “خنس”

اعلنت محافظة دهوك بإقليم كوردستان، يوم الجمعة، استئناف العمل بسد “خنس” في قضاء شيخان بعد توقف المشروع بسبب أزمة مالية.

وقال مدير سد دهوك فرهاد محمد طاهر لوكالة شفق نيوز، إن “مشروع بناء سد خنس في قضاء شيخان شرقي محافظة دهوك توقف في العام 2014 بسبب الازمة المالية في الاقليم”، مضيفاً “بتوجيه من رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني وجهود المديرية العامة للزراعة لمواجهة الجفاف في المنطقة تقرر مواصلة بناء المشروع”.

واوضح مدير سد دهوك ان “كلفة المشروع تبلغ 8 مليارات و781 مليون دينار، وان شركة مختصة ستقوم بتكملة بناء سد خنس”.

يذكر ان سد خنس أنشئ بطاقة خزن 6 ملايين متر مكعب من المياه وهو مخصص للاستفادة منه في مجال الزراعة في تلك المناطق.