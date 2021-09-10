سبتمبر 10, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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السليمانية: 185 ألف نازح يستنزفون إمكانات المحافظة خاصة الكهرباء

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فى :أخبار عــامة
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السليمانية: 185 ألف نازح يستنزفون إمكانات المحافظة خاصة الكهرباء

صرّح رئيس الحكومة المحلية في محافظة السليمانية هفال ابو بكر يوم الجمعة بأن 185 يقطنون المخيمات في المحافظة، مؤكدا عدم إمكانية إجبارهم على المغادرة والعودة إلى ديارهم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المحافظ اليوم مؤتمر إطلاق مشروع الطاقة المستدامة في إقليم كوردستان، والمنعقد في العاصمة أربيل.

كما أشار أبو بكر إلى أن هذا العدد الكبير من النازحين ينتظر دعم منظمات المجتمع المدني والدولي والاتحاد الأوروبي لأنهم بأمس الحاجة إلى الدعم المستمر كما أنهم يستنزفون من إمكانات المحافظة خصوصا الطاقة الكهربائية.

واستطرد المحافظ قائلا إن الخطة الاستراتيجية الخاصة بالكهرباء في السليمانية ستوفر 40 ٪ من الكهرباء وإدارة المحافظة ستعمل على الحفاظ على البيئة من مخلفات استهلاك الطاقة.

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