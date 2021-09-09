مسرور بارزاني يعزي بوفاة وكيل وزارة الداخلية في اقليم كوردستان

وجه رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الخميس 9 أيلول (سبتمبر 2021) برقية تعزية ومواساة الى عائلة الفقيد الراحل وكيل وزارة الداخلية في اقليم كوردستان مصطفى سليم محمود من حركة التغيير والذي وافته المنية اليوم الخميس متأثرا بمضاعفات اصابته بفيروس كورونا.

واعرب رئيس الحكومة مسرور بارزاني في برقية التعزية الموجهة الى عائلة الفقيد الراحل وكيل وزارة الداخلية في الاقليم عن خالص عزاءه ومواساته للعائلة الكريمة داعيا الباري عزوجل أن يتغمد المرحوم بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسوان.