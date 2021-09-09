إيران تقصف مواقع للأحزاب الكوردية المعارضة لها في منطقة بالكايتي بمحافظة أربيل

صباح اليوم الخميس (9 أيلول 2021)، قصف الحرس الثوري الإيراني بطائرات مسيرة وبالمدفعية مواقع للأحزاب الكوردية الإيرانية في ناحية سيدكان بمنطقة بالكايتي التابعة لمحافظة أربيل، وأعلن قائممقام قضاء سوران هلكورد نجيب، لشبكة رووداو الإعلامية أن “القصف لم يوقع خسائر بشرية بين المدنيين”.

وتفيد معلومات حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية بأن الحرس الثوري استخدم طائرات مسيرة لقصف مناطق من ناحية سيدكان وقضاء جومان يتواجد فيها بيشمركة تابعون لأحزاب كوردستان إيران.

وكان قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني محمد باكبور، أعلن يوم الاثنين (6 أيلول 2021) أنه رغم تنبيه مسؤولي إقليم كوردستان عدة مرات بشأن نشاط القوى المعادية لجمهورية إيران الإسلامية، لا تزال لتلك القوات نشاطات، وقال إن صبر الحرس الثوري نفد وسيكون للجمهورية الإيرانية “رد قوي” على تلك النشاطات.

ويوم أمس الأربعاء (8 أيلول 2021) قال محمد تقي أوسانلو، آمر مركز (حمزة سيد الشهداء) الذي يعد أقوى تشكيلات الحرس الثوري في كوردستان إيران، أنه “لا يجوز أن ترعى حكومة إقليم كوردستان هذه الفصائل في حماها، وقد أبلغنا مسؤولي الإقليم أنه يجب طرد تلك الفصائل”.

وأضاف أوسانلو: “بالتأكيد سنهاجم تلك الفصائل، وأطلب من السكان الابتعاد عن مقراتهم”.

من جهة أخرى، قال مختار قرية بربزين محمد مجيد، لراديو رووداو، إنه في الساعة السادسة من صباح اليوم، قامت طائرتان بقصف قرية بربزين وقرى درهول وبنبريزة وبني رشكين المحيطة بها، ثم تم قصف المنطقة بالصواريخ والمدافع بعيدة المدى.

وأضاف مجيد أن المنطقة ذات كثافة سكانية ويعمل سكانها في تربية أعداد كبيرة من الأغنام والمواشي، وهي تخلو من أي مقر لحزب من كوردستان إيران، لكن إيران تقوم بقصفها، والخسائر غير معلومة حتى الآن، فالقصف مستمر والأهالي مختبئون خوفاً من القصف.

وأعلن قائممقام قضاء جومان سوارة أكرم لشبكة رووداو الإعلامية أن طائرات مسيرة بدأت في وقت مبكر من صباح اليوم بقصف عدة مواقع في ناحية سميلان التابعة لجومان، بدون وقوع خسائر بشرية.

حاجي أحمد، مواطن من سكان المنطقة التي تعرضت للقصف، أخبر رووداو بأن إيران استهدفت أطراف قرية بربزين.

وأضاف قائممقام جومان: “الطائرات قصفت قرية بيولييان في وادي روستي بناحية سميلان ومنطقة باشقلاتان القريبة من ناوبردان، لكن القصف كان بعيداً عن المناطق الآهلة وقد توقف”.

من جهة أخرى، أعلن مسؤول مؤسسة قيادة قوات بيشمركة الحزب الديمقراطي الكوردستاني – إيران، كاوة بهرامي، أن إيران استخدمت طائرات مسيرة في قصف المناطق التي يتواجد فيها البيشمركة.

وتشير معلومات حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية من مصدر أمني، إلى أن إيران استهدفت فقط مواقع الحزب الديمقراطي الكوردستاني – إيران في المناطق الحدودية التابعة لناحية سيدكان وقضاء جومان.

وأضاف بهرامي يقول إن الطائرات المسيرة التي نفذت عملية القصف إيرانية، فصوتها مختلف عن صوت الطائرات المسيرة التركية، كما أن الإيرانية تحلق على ارتفاعات منخفضة، ومعروفة بعتادها وتأثير الانفجارات التي يحدثها عتادها.

وحول عملية القصف أيضاً، قال مسؤول لجنة بيشمركة الحزب الديمقراطي الكوردستاني – إيران، حسن قادرزادة، لشبكة رووداو الإعلامية: “كان للحرس الثوري استعدادات في المناطق الحدودية خلال الأيام الأخيرة، وحشدوا قوات كبيرة في المناطق الحدودية في مريوان، بانة، سردشت، وبيرانشهر”.

وأشار قادرزادة إلى أنه بعد التهديدات التي أطلقها قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني، اتخذت استعدادات في كافة مقرات ومواقع البيشمركة والإجراءات اللازمة تحسباً لأي هجوم مفاجئ.