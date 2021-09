بوريل: أجرينا مناقشات معمقة مع الرئيس بارزاني

مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي : أجرينا مناقشات معمقة مع الرئيس بارزاني

غرّد نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ومسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ، عن لقاءه بالزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، امس الثلاثاء ، قائلاً انهما اجريا محادثات معمقة .

وكتب بوريل على حسابه في تويتر ، ” أجرينا امس ، مناقشات معمقة مع الرئيس مسعود بارزاني حول دور اقليم كوردستان في العراق وحول القضايا الأمنية”.

مضيفاً ” أشيد بالمساهمة المهمة لحكومة اقليم كوردستان في جهود التحالف الدولي ضد داعش”.

مردفاً ” نبقى ملتزمين بحزم فالمهمة لم تنته بعد”.

وكان الزعيم الكوردي استقبل، أمس الثلاثاء، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، جوزيب بوريل، نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومسؤول السياسة الخارجية والأمن في المفوضية ، حيث أشاد الدبلوماسي الأوروبي الرفيع خلال اللقاء بدور الرئيس بارزاني في مسيرة نضال شعب كوردستان من أجل الحرية، مثمناً دور قوات البيشمركة وشعب كوردستان في مكافحة الإرهاب واستقبال مئات الآلاف من النازحين واللاجئين، وجدد التأكيد على أهمية أمن وحرية ورفاهية شعب كوردستان للاتحاد الأوروبي واستمرار الاتحاد بدعم شعب كوردستان.

Insightful discussion w/@masoud_barzani on the role of Kurdistan region in Iraq & security issues yesterday. I commend the important contribution of Kurdistan regional government in the efforts of the @coalition against Da’esh. We remain firmly committed – the job is not finished pic.twitter.com/MOchGJkyqg

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 8, 2021