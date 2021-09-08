دعوات لتوحيد الصف.. الديمقراطي والوطني يتوصلان لتفاهمات بشأن المرشحين الكورد في بغداد

بعد توصل الحزبين الكورديين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، إلى تفاهمات مشتركة للتعاون والتنسيق لخوض السباق الانتخابي بما يضمن حصول أغلبية كوردية انتخابية، وهي عبارة عن سبعة مرشحين في بغداد لتمثيل الكورد في البرلمان العراقي، وأكثر من خمسة ملايين ناخباً في الدوائر الانتخابية المحددة.

تقول رابحة حمد عبد الله عضو الاتحاد الوطني الكوردستاني: “الدائرة الثامنة لدينا 3 مقاعد 230 الف ناخب، ولكن الدائرة 12 فيها أكثر من 400 ألف ناخب حيث تحتوي على 5 مقاعد فكل دائرة تتراوح بين 300 إلى 400 ألف ناخب حيث يكون مجموع 17 دائرة أكثر من خمسة ملايين ناخب”.

في الوقت نفسه وضعت حصة الكورد الفيليين في محافظة واسط وسط تنافس كبير مع الكتل والأحزاب الأخرى في الدوائر ذاتها، بحسب ما تحدث به ممثل الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد، لكن الطموح بالوصول الى أعداد المقاعد البرلمانية حاضر وبقوة.

يقول عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني شوان طه إن “بعض الأطراف السياسية وأحزاب إسلامية ليست كوردستانية لا يعترفون أصلاً بكلمة الكورد الفيلية يعتبرونهم الفيلية كفئة مستقلة عن الحركة الكوردية، أنا أرى هذا العمل إجحاف بحق الدماء ونضال والمعتقلين الكورد الفيليين في بغداد وبعض المناطق الأخرى”.

ووسط كل هذا تستمر الدعوات لتوحيد الصف الكوردي في هذه المرحلة والمراحل المقبلة وهي ضرورة قصوى، فضلاً عن إبعاد كل من يحاول زعزعة هذا الصف، لأن المرحلة المقبلة حساسة تستدعي التفكير فيما مضى لعبور الحاضر واستشراف القادم، بحسب ما جاء في تلك الدعوات.

الأحزاب الكوردية لا تنشغل بجدل الانسحابات ودعوات تأجيل الانتخابات في بغداد، والتي تثيرها بعض الأطراف السياسية التي لا تريد إجرائها بالفترة الحالية، بل أن الأحزاب الكوردية تعمل على ترتيب أوراقها، وإجراء الاستعدادات المطلوبة لخوض التنافس الانتخابي، بما يحقق مصالح الكورد في البلاد.