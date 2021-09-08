محكمة أربيل تبرئ فناناً كوميدياً من تهمة الإساءة إلى الشيعة بالعراق

أعلن الفنان الكوميدي الكوردي محمد فريدون المعروف بـ”حمكو” يوم الأربعاء أن محكمة إستئناف أربيل برّأتُه من تهمة الإساءة إلى المذهب الشيعي والحشد الشعبي في العراق.

وقال “حمكو” في منشور له على مواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، إنه مثل اليوم أمام محكمة استئناف اربيل الثانية بعد شكوى من وزير الثقافة بتهمة التشهير بالمذهب الشيعي والحشد الشعبي في أحد أفلامه عن دور قوات البيشمركة في الدفاع عن كوردستان العراق،.

وأضاف انه لعدم كفاية الأدلة اعلنت المحكمة براءتي من التهم الموجهة الي لان العمل هو عمل فني وليس فيه اي تشهير لاي جهة.

وكان وزير الثقافة والشباب في حكومة اقليم كوردستان حمه حمه سعيد قد دعا في شهر أيلول/سبتمبر من العام 2020 الادعاء العام في الاقليم الى تحريك دعوى قضائية ضد الفنان (محمد فريدون) الملقب بـ”حمكو” لإسائته إلى المذهب الشيعي.

وقال حمه سعيد في كتاب رسمي وجهه الى الادعاء العام في حينها، إن الفنان حمكو “نشر مقطعا فيديويا قصيرا يتضمن محتوى يستخف به بالمذهب الشيعي”.

وشدد الوزير على ان مثل هذه الافعال لا تخدم الحركة التحريرية في اقليم كوردستان وتتسبب بمشاكل، وبمأزق للتعايش المشترك، داعيا الادعاء العام لتحريك دعوى قضائية ضد هذا الفنان.

وكان “حمكو” قد نشر مقطعا فيديويا على مواقع التواصل الاجتماعي فيه “اهانة واستخفاف” بالمذهب الشيعي، بحسب مدونين.