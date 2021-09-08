التحالف الدولي يزود قوات البيشمركة بمعدات عسكرية جديدة

أجرى التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش في العراق وسوريا بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان مراسم تسليم معدات وآليات عسكرية إلى قوات البيشمركة.

وعلى هامش المراسم عقد العميد هوشمند حيدر نائب رئيس هيئة اركان البيشمركة مؤتمرا صحفيا مشتركا مع التحالف قال فيه: إن المعدات المقدمة من التحالف مؤلفة من آليات عسكرية مثل الهمر وعربات إنقاذ، و ناقلات مياه ومحروقات وجرافات وحفارات صغيرة.

ووصف المتحدث العسكري تجهيز قوات البيشمركة بهذه المعدات بـ”الخطوة المهمة”، قائلا إن مثل هذه المساعدات سترفع من القدرات العسكرية، والقتالية للبيشمركة، وتنميها وتطورها.

كما دعا العميد حيدر التحالف الدولي إلى الاستمرار في تقديم الدعم والمساندة اللوجستية للبيشمركة.

بدوره قال العقيد تاد بورس كبير مستشاري التحالف الدولي في اقليم كوردستان: نحن وقوات البيشمركة لدينا هدف واحد وهو دحر العدو ، وسنستمر مستقبلا في العمل معاً ضمن هذا الإطار.

وأردف قائلا إن قوات التحالف الدولي ستستمر في دعم قوات البيشمركة للقضاء على تنظيم داعش، معربا عن أمله بأن تستفيد تلك القوات من المساعدات العسكرية المقدمة لها.