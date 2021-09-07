سبتمبر 08, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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الاتحاد الأوربي يتعهد بتمديد عمل المستشارين العسكريين وفتح مقر لهم في إقليم كوردستان

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فى :أخبار عــامة
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الاتحاد الأوربي يتعهد بتمديد عمل المستشارين العسكريين وفتح مقر لهم في إقليم كوردستان

استعرض ممثل الاتحاد الأوروبيّ للشؤون الخارجيَّة والسياسة الأمنيّة جوزيب بوريل المحاور التي ناقشها مع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في لقاء جمعهما اليوم في اربيل.

وشكر في مؤتمر صحفي مشترك الرئيس بارزاني خلال المؤتمر الصحفي المشترك والذي عقدها عقب الاجتماع، وقال إن الرئيس “اثار مجموعة قضايا ونعرف ان اقليم كوردستان يواجه تحديات عديدة وسابقا ايضا واجه تحديات كبيرة”.

وأردف قائلا إن “اقليم كردستان يؤدي دورا كبيرا في امن واستقرار العراق والمنطقة وسنكون سعداء بأن نرى أن هناك علاقة جيدة بين اربيل وبغداد، مؤكدا “سنعمل على تعزيز علاقات بغداد واربيل، وسنستمر في دعم التحالف الدولي ضد تنظيم داعش”.

وزاد بوريل قائلا “نحن في الاتحاد الأوربي ملتزمون في دعم اقليم كوردستان في مواجهة داعش لاننا نعلم ان داعش لم ينتهِ بعدُ”، لافتا إلى تمديد عمل المستشارين العسكريين وفتح مقر آخر لهم في اربيل لكي يستفيد منه اقليم كوردستان”.

وأشاد مسؤول الاتحاد الأوربي “بدور اقليم كوردستان في إستيعاب هذه الأعداد الكبيرة من النازحين والذين وصل عددهم لأكثر من مليون شخص ومن بينهم النازحون الايزيديون والمسيحيون وهذا ما لم نراه في أي مكان من العالم بأن يستوعب هذا العدد الكبير من النازحين”.

وأعلن عن إيصال مساعدات من الاتحاد الأوربي إلى حوالي 240 نازحا، مؤكدا “سوف نستمر بمساعدتهم”.

ومضى بوريل بسرد ابرز ما دار بينه وبين رئيس الإقليم قائلا: ناقشنا اوضاع المنطقة ونعرف انها منطقة متوترة وايضا مسألة أفغانستان وايضا مسألة المهاجرين وهي مسألة مهمة للاتحاد الاوربي”.

وتابع المسؤول في الاتحاد الأوربي بالقول “أيضا ناقشنا حرية التعبير والصحافة ناقشنا وايضا انه من المهم ان يكون هناك مجتمع مدني متحضر” مؤكدا “نتمنى ان تستمر العلاقات والمباحثات وان تكون في صالح الطرفين”.

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