نيجيرفان بارزاني يدعو الاتحاد الأوربي لتقوية المؤسسات الحكومية بالاقليم والعراق

دعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الثلاثاء الاتحاد الأوربي إلى مواصلة دعم الإقليم والعراق في شتى المجالات وخاصة في التصدي للإرهاب.

وقال الرئيس بارزاني في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع ممثل الاتحاد الأوروبيّ للشؤون الخارجيَّة والسياسة الأمنيّة جوزيب بوريل، “نثمن عاليا هذه الزيارة التي تأتي في وقت حساس”، مردفا بالقول إن هذه الزيارة “تمثل مدى التزام اوربا تجاه العراق وإقليم كوردستان”.

وأضاف “بحثنا الإستقرار والأمن في العراق وكذلك الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد، والانتخابات التشريعية المبكرة، والتصدي للإرهاب”، مؤكدا على ضرورة مشاركة الفرق الأوربية في عملية مراقبة الانتخابات العراقية.

وقال رئيس الإقليم ايضا “نشكر الاتحاد الاوربي لدعم العراق واقليم كوردستان في الحرب ضد داعش وتقديم المساعدة لهما”.

وتابع نيجيرفان بارزاني بالقول “ندعو الاتحاد الأوربي إلى العمل على تقوية المؤسسات الحكومية ودعم الإصلاح وترسيخ القانون، ونشجعه على دعم العراق في مواجهة التغير المناخي وايضا ترسيخ الحكم الرشيد وحقوق المرأة والقضاء على الفساد وايضا القضاء”.